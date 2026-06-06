Круговой - о победе России: мы очень рады, что сыграли на ноль

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- Поддержка болельщиков сказалась. Мы очень рады, что сыграли на ноль и реализовали свои моменты. Конечно, после удаления у соперника начали чуть хуже играть, немного убавили. Но, слава богу, удалось забить и победить, - цитирует футболиста "Матч ТВ"

Футболист доволен тем, что россиянам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Круговой признал, что после удаления в составе соперника игра команды стала менее интенсивной.Следующий товарищеский матч команда проведёт 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.