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Круговой - о победе России: мы очень рады, что сыграли на ноль

Игрок сборной России Данил Круговой прокомментировал победу национальной команды над Буркина-Фасо.
Фото: РФС
Футболист доволен тем, что россиянам удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Круговой признал, что после удаления в составе соперника игра команды стала менее интенсивной.

- Поддержка болельщиков сказалась. Мы очень рады, что сыграли на ноль и реализовали свои моменты. Конечно, после удаления у соперника начали чуть хуже играть, немного убавили. Но, слава богу, удалось забить и победить, - цитирует футболиста "Матч ТВ".

Следующий товарищеский матч команда проведёт 9 июня в Калининграде против сборной Тринидада и Тобаго.

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