– “Зенит” не заслужил победу, “Спартак” заслужил ничью, – приводит слова Медведева РИА Новости.
2 марта 2024 года в Санкт-Петербурге была проведена центральная игра 19-го тура чемпионата России по футболу, в рамках которой встретились “Зенит” и “Спартак”. Данный матч закончился ничейным результатом – 0:0.
“Зенит” после 19 туров с 37 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. “Спартак” с 31 баллов идет четвертым.
Медведев: “Зенит” не заслужил победу, “Спартак” заслужил ничью
Председатель правления петербургского “Зенита” Александр Медведев прокомментировал ничью в игре с московским “Спартаком”.
Фото: ФК "Спартак"