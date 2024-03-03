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Мележиков – о решении Абаскаля покинуть Санкт-Петербург: поехал на базу на фарт, наверное

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Бывший генеральный директор “Спартака” Евгений Мележиков прокомментировал решение наставника красно-белых Гильермо Абаскаль покинуть Санкт-Петербург за несколько часов до игры с “Зенитом”.
Фото: "Матч ТВ"
— Удивило ли решение Абаскаля? Очень! И первое впечатление у меня было очень негативное: все едут за командой, а тренер от команды. Поехал на базу на фарт, наверное.

Напомним, 2 марта петербургский “Зенит” сыграл дома с московским “Спартаком” в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра закончилась ничейным результатом – 0:0. Отметим, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль был дисквалифицирован на эту игру. Он прилетел с командой со сборов в Санкт-Петербург, но за несколько часов до игры отправился в Москву.

Источник: “СЭ”

Абаскаль Мележиков Спартак
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