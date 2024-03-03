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Глава РПЛ Алаев - о Промесе: люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги

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Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев считает, что те, кто имеет проблемы с законом не должен быть частью чемпионата России.
Фото: "Матч ТВ"
- Пока дело не закрыто и идет апелляция, нельзя говорить, что человек - преступник. Если вина человека доказана, он не должен играть в РПЛ. Футболисты - это примеры для детей, для моего сына Промес - кумир. Мы следим с юристами и за ситуацией с Промесом, и с Влутом. Запретить играть мы им не можем. Мы будем следить, чем закончится ситуация. Но люди с проблемами с законом не должны быть частью лиги, это мое мнение.

Напомним, осенью 2022 года "Урал" подписал контракт с нападающим Раем Влутом, на которого к тому моменту уже было заведено уголовное дело на родине. Футболист попал в аварию, в результате которой погиб 4-летний ребенок. Позднее суд Нидерландов приговорил игрока к 2,5 годам тюремного заключения.

В середине февраля этого года форвард московского "Спартака" Квинси Промес был приговорен к шести годам лишения свободы в связи с тем, что футболист был признан виновным нидерландским судом по делу о контрабанде наркотиков. Спустя три дня Промес был объявлен в международный розыск.

Источник: "Матч ТВ"

Алаев Промес Влут
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