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Губерниев: то, что Промес сделал в Нидерландах, в ОАЭ - прекрасная реклама футболу, "Спартаку" и человеческим ценностям

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Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал слухи о скором возвращении форварда "Спартака" Квинси Промеса в Россию.
Фото: РИА Новости
"Я в восторге! Думаю, нам нужно будет собрать делегацию и встречать его в аэропорту, потому что такие люди украшают российский футбол. Это прекрасная новость для всех нас. Мы будем брать пример с Промеса. То, что он сделал в Нидерландах, то, что Квинси совершил в ОАЭ - это прекрасная реклама футболу, "Спартаку" и общечеловеческим ценностям. Приличные люди давно бы послали Промеса, а у нас он будет играть за "Спартак". Поэтому все нормально", - сказал Губерниев.

Завтра 5 марта в ОАЭ должен пройти суд над футболистом "Спартака" Промесом. Он был задержан в аэропорту Дубая и обвинен в самовольном побеге с места ДТП. Ожидается, что нидерландскому футболисту будет назначен штраф, после чего он вернется в Россию.

По сообщениям СМИ, попытки добиться экстрадиции Промеса предпринимали власти Нидерландов. Напомним, на родине Промесу выдвинуты обвинения в нападении на члена семьи с ножом и нанесение телесных повреждений (1.5 года), а также в незаконной транспортировке крупной партии наркотиков (6 лет).

Источник: "Sport 24"

Губерниев Спартак Промес
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