"Отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное. Почему? Мы же не в доме терпимости находимся, а в РПЛ. Здесь эти сборы и платежи абсолютно неуместны", - приводит слова Медведева "СЭ".
Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, что предложение о введении налога на легионеров будет рассмотрено в ближайшие шесть месяцев и нововведение может появиться в российском чемпионате уже со следующего сезона. На данный момент в РПЛ выступает 172 легионера, что составляет 40,5 процентов от всех игроков. Самым дорогим игроком чемпионата является бразильский полузащитник "Зенита" Вендел - его стоимость составляет 22 миллиона евро.
Медведев: отношение к налогу на легионеров категорически отрицательное, мы же не в доме терпимости находимся
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев высказался о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"