- Нам важно, чтобы команда побеждала и забирала очки, потому что Костя командный футболист. Он выберет, чтобы команда 1:0 выиграла, а не три-четыре забитых гола. Приятно, что сейчас он отличается и отдаёт. Чем больше он набирает очков, тем лучше от этого становится команде. Всё взаимосвязано. Думает ли Костя о чемпионстве? Любой игрок мечтает выиграть что-то. Ни один футболист не хочет рассказывать своим детям и внукам, что он боролся за седьмое-восьмое место, - цитирует Сафонова Metaratings.ru.
21-летний центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин является воспитанником клубной академии бело-голубых и всю свою карьеру выступает только за эту команду. В текущем сезоне на счету Тюкавина 24 матча за "Динамо" во всех турнирах, 9 забитых голов и 7 результативных передач.
Бело-голубые по итогам 19 сыгранных туров Российской премьер-лиги занимают третье место в турнирной таблице, набрав 35 очков в 19 матчах. Отставание "Динамо" от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка, от идущего вторым "Зенита" 2 очка.
Агент Тюкавина: ни один футболист не хочет рассказывать своим детям и внукам, что он боролся за седьмое-восьмое место
Агент нападающего московского "Динамо" Константина Тюкавина Алексей Сафонов высказался о карьерных мечтах своего подопечного.
Фото: ФК "Динамо"