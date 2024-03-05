"Абаскалю нужно дать спокойно поработать, тренер эмоциональный, такой у него характер, но нужно судить по результату. Например, Станислав Саламович Черчесов тоже считается эмоциональным, но при этом очень качественным специалистом. Есть много таких примеров, поэтому что-то удивительного в поведении Абаскаля быть не может. Рано ругать Абаскаля, пусть сезон закончится, а потом мы уже будем делать выводы", - заявил Стрепетов.
Гильермо Абаскаль возглавил московский "Спартак" в июне 2022-го года. В текущем сезоне под руководством испанского специалиста "красно-белые" занимают 4-е место с 31-м очком после 19-ти матчей. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков. В первом матче, после возобновления турнира, "Спартак" сыграл вничью с действующим чемпионом страны - "Зенитом".
Зимой в СМИ появлялась информация об интересу к кандидатуре Абаскаля со стороны испанского "Кадиса". Контракт Абаскаля со "Спартаком" рассчитан до лета 2025-го года.
Источник: "РБ Спорт"
Стрепетов: Абаскалю нужно дать спокойно доработать сезон в "Спартаке"
Экс-футболист "Зенита" Алексей Стрепетов высказался о работе испанского наставника "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: официальный сайт "Спартака"