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Кирьяков: от Лички большего ожидать не стоило. Для выхода на более высокий уровень "Динамо" нужен другой специалист

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Главный тренер "Ленинградца" и экс-нападающий московского "Динамо" Сергей Кирьяков высказался о работе наставника бело-голубых Марцела Лички.
Фото: ФК "Динамо"
- Личка работает так, как и работал. Большего от него ожидать не стоило. У него есть свой уровень, в котором уже, в общем-то, не сомневаются. Никто не скажет, что это непонятно кто. Я тоже это подтверждаю. Допускаю, что на сегодняшний момент решение пригласить его в "Динамо" было неплохим. Но для выхода на более высокий уровень, на мой взгляд, им нужен другой специалист, более квалифицированный, - приводит слова Кирьякова "Чемпионат".

46-летний чешский тренер Марцел Личка в июне 2023 года возглавил московское "Динамо", ранее специалист работал с "Оренбургом". В текущей турнирной таблице Российской премьер-лиги бело-голубые под руководством Лички находятся на третьем месте, набрав 35 очков в 19 матчах, отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка. В Кубке России москвичи вышли со второго места в группе в 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ), где их соперником стал петербургский "Зенит", первый матч в Москве завершился победой динамовцев со счётом 1:0.

Прошлый сезон, в котором до 27 тура РПЛ включительно с "Динамо" работал сербский специалист Славиша Йоканович, бело-голубые завершили на девятом месте, набрав по итогам чемпионата 45 очков.

Динамо Ленинградец Личка Кирьяков
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