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Чавес: поначалу нужно было время на адаптацию в "Динамо". Сейчас я лучше подготовлен

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Хавбек "Динамо" Луис Чавес рассказал об адаптации в московском клубе.
Фото: Чемпионат.com
"Сейчас в команде у меня все отлично, но поначалу нужно было время на адаптацию. Первые пять-шесть матчей я смотрел, что это за лига, как тут играют. Сейчас же я лучше подготовлен, знаю, что мы делаем", - цитирует Чавеса "Чемпионат".

Луис Чавес, играющий на позиции опорного полузащитника, перешел в московское "Динамо" летом прошлого года. На счету мексиканского хавбека 12 матчей в российской Премьер-лиге, в которых игрок отметился двумя забитыми мячами. Также в активе Чавеса одна голевая передача в 5 играх за "бело-голубых" в текущем розыгрыше Кубка России.

Чавес Динамо
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