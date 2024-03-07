- Я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе - Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин - один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший, - цитирует Вьештицу Metaratings.ru.
42-летний экс-нападающий Андрей Аршавин большую часть своей карьеры провёл в петербургском "Зените", в период с 2009 по 2013 год за вычетом отрезка с февраля по июнь 2012 года футболист выступал за лондонский "Арсенал". В 2008 году Аршавин входил в число претендентов на ежегодную награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч" и занял в итоговом голосовании шестое место.
Вьештица: многие русские футболисты играли в Европе, но Андрей Аршавин для меня сильнейший в истории
Экс-защитник "Зенита" Милан Вьештица высказал мнение о российском экс-нападающем Андрее Аршавине.
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