Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Карабах
2 - 0 2 0
БайерПерерыв
Спарта
0 - 2 0 2
Ливерпуль1 тайм
Рома
2 - 0 2 0
Брайтон1 тайм
Фрайбург
23:00
Вест ХэмНе начат
Бенфика
23:00
РейнджерсНе начат
Милан
23:00
СлавияНе начат
Марсель
23:00
ВильярреалНе начат

Лига конференций УЕФА

Мольде
1 - 0 1 0
Брюгге1 тайм
Аякс
0 - 0 0 0
Астон ВиллаПерерыв
Олимпиакос
1 - 3 1 3
Маккаби1 тайм
Штурм Грац
0 - 1 0 1
Лилль1 тайм
Динамо Загреб
23:00
ПАОКНе начат
Серветт
23:00
Виктория ПНе начат
Маккаби Хайфа
23:00
ФиорентинаНе начат
Юнион
23:00
ФенербахчеНе начат

Вьештица: многие русские футболисты играли в Европе, но Андрей Аршавин для меня сильнейший в истории

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-защитник "Зенита" Милан Вьештица высказал мнение о российском экс-нападающем Андрее Аршавине.
Фото: Getty Images
- Я с ним и играл, играл и против него. Многие русские играли в Европе - Валерий Карпин, Александр Мостовой, Андрей Канчельскис, Влад Радимов и Саша Кержаков, но Андрей Аршавин - один из сильнейших российских футболистов в истории. Для меня сильнейший, - цитирует Вьештицу Metaratings.ru.

42-летний экс-нападающий Андрей Аршавин большую часть своей карьеры провёл в петербургском "Зените", в период с 2009 по 2013 год за вычетом отрезка с февраля по июнь 2012 года футболист выступал за лондонский "Арсенал". В 2008 году Аршавин входил в число претендентов на ежегодную награду лучшему футболисту мира "Золотой мяч" и занял в итоговом голосовании шестое место.

Зенит Арсенал Аршавин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится