"Что не понравилось в судействе? Что одних удаляют, а других нет. Я не считаю, что мы из-за этого проиграли. Но если судить плохо, то надо судить плохо в обе стороны. А тут микромоменты были в пользу "Ростова", - цитирует Кривцова "РБ Спорт"
Матч 20-го тура чемпионата России между "Ростовом" и "Краснодаром" завершился минимальной победой хозяев. Дубль в составе "Ростова" оформил иранский полузащитник Мохаммед Мохеби. Главным арбитром матча был назначен Василий Казарцев из Санкт-Петербурга. На 49-й минуте вингер "Краснодара" Олакунле Олусегун был удален с поля за две желтые карточки.
Благодаря результату матча "Ростов" - "Краснодар" санкт-петербургский "Зенит" имеет шанс возглавить чемпионскую гонку уже после текущего тура. Для этого необходимо переиграть "Урал" из Екатеринбурга.
Полузащитник "Краснодара" Кривцов: если судить плохо, то в обе стороны, а тут микромоменты были в пользу "Ростова"
Полузащитник "Краснодара" Никита Кривцов раскритиковал судейство в матче 20-го тура РПЛ против "Ростова".
Фото: ФК "Краснодар" ВКонтакте