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Игрок "Зенита" Мостовой: всей командой смотрели матч "Краснодара". Была огромная мотивация после их осечки

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Футболист "Зенита" Андрей Мостовой поделился эмоциями после возвращения "сине-бело-голубых" на 1-ю строчку в таблице РПЛ.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Для нас это в новинку, потому что обычно мы с первых туров в лидерах, а сейчас догоняем. Но это поменялось. Надеюсь, что так всё и останется. Конечно, мы всей командой смотрели игру "Ростова" с "Краснодаром". Была огромная мотивация после осечки соперника. Теперь всё зависит от нас", - сказал Мостовой.

Санкт-петербургский "Зенит" одержал победу над "Уралом" со счетом 4:1 в 20-м туре чемпионата России и возглавил турнирную таблицу. "Краснодар", уходивший на длительную паузу в РПЛ в статусе "зимнего чемпиона", утратил преимущество в 2 очка над "Зенитом", уступив в текущем туре "Ростову".

Напомним, "Краснодар" также потерял очки в матче 19-го тура - против "Рубина". "Зенит", однако, не смог возглавить чемпионскую гонку сразу после возобновления РПЛ, поскольку сыграл вничью с московским "Спартаком".

Источник: "Матч ТВ"

Зенит Урал Краснодар Ростов Мостовой Андрей
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