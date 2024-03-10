Бывший футболист «Рубина» Алексей Попов поделился впечатлениями о противостоянии 20-го тура между казанцами и «Пари Нижний Новгород» (0:1). По словам Попова, оба коллектива продемонстрировали бездарный футбол, так как не умеют играть иначе. Также Попов отметил, что у «Рубина» не было ни единого голевого момента в противостоянии.
«Игра была равна, играли два говна. Потерянные два часа и у меня, и у болельщиков «Рубина». Команда никакая, я всегда это говорю. Руководство клуба занимается садизмом, мазохизмом над собой и над болельщиками», - передает слова Попова Metaratings.
Экс-игрок "Рубина" Попов – о матче казанцев против "Пари НН": игра была равна, играли два...
Экс-игрок «Рубина» Алексей Попов высказался о матче 20-го тура РПЛ между казанской командой и «Пари НН».
Фото: "РИА Новости"