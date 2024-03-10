Бывший футбольный судья Игорь Федотов дал свой комментарий относительно реакции главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича на работу арбитров в матче 20-го тура РПЛ. Напомним, что после поражения от «Ростова» (1:2) Владимир Ивич подозревал судей в том, что они участвуют в заговоре против «Краснодара».
«Ивичу стоит предъявлять претензии своим игрокам. Почему они так делают? Значит, они не читают правила, им их не доносят. Наверное, департамент должен донести. Хотя каких-то новых рекомендаций нет», - передает слова Федотова Metaratings.
Экс-арбитр РПЛ Федотов – о критике Ивича в сторону судей: стоит предъявлять претензии своим игрокам
Бывший футбольный судья Игорь Федотов высказался о реакции наставника «Краснодара» Владимира Ивича на работу арбитров в матче 20-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"