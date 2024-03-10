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Впервые в истории РПЛ арбитр озвучил свое решение после вмешательства VAR

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В матче 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» произошел исторический момент.
Фото: ФНЛ
В рамках 20-го тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в матче «Локомотив» - «Сочи» главный судья Сергей Чебан впервые в истории чемпионата озвучил свое решение после того, как VAR помог арбитру разобраться в эпизоде.

«После просмотра игрок номер 10 команды "Сочи" наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка.», - сообщил Чебан после своего решения.

Отметим, что на данный момент проходит второй тайм матча «Локомотив» - «Сочи». Пока что счет в противостоянии – 2:2.

Чебан Локомотив Сочи
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