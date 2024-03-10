В рамках 20-го тура нынешнего розыгрыша Российской Премьер-Лиги в матче «Локомотив» - «Сочи» главный судья Сергей Чебан впервые в истории чемпионата озвучил свое решение после того, как VAR помог арбитру разобраться в эпизоде.
«После просмотра игрок номер 10 команды "Сочи" наказывается за агрессивное поведение. Решение: штрафной удар, красная карточка.», - сообщил Чебан после своего решения.
Отметим, что на данный момент проходит второй тайм матча «Локомотив» - «Сочи». Пока что счет в противостоянии – 2:2.
Впервые в истории РПЛ арбитр озвучил свое решение после вмешательства VAR
В матче 20-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Сочи» произошел исторический момент.
Фото: ФНЛ