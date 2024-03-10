Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о матче 20-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» противостояли «Сочи» (2:2). По словам Булыкина, он считает этот матч очень интересным, так как в нем было много опасных моментов и забито немало голов.
«Интрига была до самого конца матча. «Локомотив» мог, конечно, выиграть. Да, когда команда осталась в меньшинстве, ей было тяжело. Но после того, как у «Сочи» тоже удалили игрока, были равные составы, «Локомотив» мог забивать», - передает слова Булыкина «СЭ».
Булыкин – о матче "Локомотив" – "Сочи": интрига была до самого конца
Экс-игрок «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о прошедшем матче «железнодорожников» и «Сочи» в рамках 20-го тура РПЛ.
Фото: АГН "Москва"