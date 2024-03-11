"Это обидное поражение после хорошей игры с "Зенитом". Если бы "Спартак" позвонил мне? Как бы я отказался, я бы сразу сказал "Да". "Спартак" навсегда в моем сердце", - цитирует Карреру "СЭ".
Напомним, Массимо Каррера возглавлял московский "Спартак" с 2016 по 2018 год. Под его руководством "красно-белые" завоевали чемпионский титул.
В воскресенье, 10 марта, "Спартак" уступил дома "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2. Ранее подопечные Гильермо Абаскаля также не сумели поразить ворота соперника, сыграв в гостях вничью с "Зенитом" (0:0). Московская команда на данный момент занимает 6-ю строчку в турнирной таблице, набрав 31 очко. Отрыв от лидирующей в чемпионате России тройки увеличился до 7 баллов.
Каррера: если бы "Спартак" позвонил мне, я бы сразу сказал "Да"
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал поражение команды от "Факела" в матче 20-го тура чемпионата России (0:2).
Фото: "СЭ"