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Сборная России сыграет с национальной командой Белоруссии в июне, встреча пройдет в Минске

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Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Белоруссии.
Фото: РФС
"Да, мы договорились о матче со сборной Белоруссии. Игра планируется в июне в Минске", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".

В марте сборная России проведет две товарищеские встречи: 21-го марта с Сербией и 25-го с Парагваем, оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Напомним, что в 2023 году команда Валерия Карпина одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. Ранее национальная команда России представила новые комплекты игровой формы.

Сборная России Сборная Белоруссии
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