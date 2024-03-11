"Да, мы договорились о матче со сборной Белоруссии. Игра планируется в июне в Минске", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
В марте сборная России проведет две товарищеские встречи: 21-го марта с Сербией и 25-го с Парагваем, оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". Напомним, что в 2023 году команда Валерия Карпина одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. Ранее национальная команда России представила новые комплекты игровой формы.
Сборная России сыграет с национальной командой Белоруссии в июне, встреча пройдет в Минске
Президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Белоруссии.
Фото: РФС