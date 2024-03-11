"К сожалению, весной пока не выигрываем, но игра обнадёживает. Как по мне, с "Балтикой" были лучше, с "Локомотивом" играли на равных, с такой серьёзной командой на выезде. Могли даже выйти вперёд, и это даёт оптимизм. Надеемся, что и победы будут дальше. У Морено огромный энтузиазм, который передаётся и команде. Все мы оптимистично смотрим на концовку чемпионата", - приводит слова Юсупова "Чемпионат".
"Сочи" после возобновления чемпионата России дважды сыграл вничью: в 19-м туре с калининградской "Балтикой" и вчера, 10-го марта в 20-м туре с московским "Локомотивом" (2:2). Роберто Морено возглавил южан в декабре 2023 года, ранее испанский специалист работал в "Монако", "Гранаде" и сборной Испании. После 20-ти сыгранных туров подопечные Морено занимают последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 13 очков. В текущем сезоне Артур Юсупов сыграл в 22-ух матчах и отметился одним забитым голом и одной результативной передачей.
Юсупов: у Морено огромный энтузиазм, который передаётся и команде, все мы оптимистично смотрим на концовку чемпионата
Полузащитник "Сочи" Артур Юсупов высказался о Роберто Морено, который возглавил клуб в декабре 2023 года, и об игре команды во второй части чемпионата.
Фото: РПЛ