— В “Зените” море бразильцев? Эти места и мы, молодые, можем занимать. Но сначала надо доказать. Понимаю: пока делать разницу на уровне Премьер-Лиги мне тяжело.
Напомним, Васильеву 19 лет. Дмитрий является воспитанником петербургского “Зенита”. С июля 2023 года российский футболист находится в первой команде сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне Васильев принял участие в девяти матчах во всех официальных турнирах. Он не сумел отметиться результативными действиями.
Источник: Sport24
19-летний полузащитник “Зенита” Васильев: места бразильцев в команде можем занимать и мы
Полузащитник “Зенита” Дмитрий Васильев считает, что молодые российские футболисты в состоянии занять места бразильских легионеров команды.
Фото: ФК "Зенит"