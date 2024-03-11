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19-летний полузащитник “Зенита” Васильев: места бразильцев в команде можем занимать и мы

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Полузащитник “Зенита” Дмитрий Васильев считает, что молодые российские футболисты в состоянии занять места бразильских легионеров команды.
Фото: ФК "Зенит"
— В “Зените” море бразильцев? Эти места и мы, молодые, можем занимать. Но сначала надо доказать. Понимаю: пока делать разницу на уровне Премьер-Лиги мне тяжело.

Напомним, Васильеву 19 лет. Дмитрий является воспитанником петербургского “Зенита”. С июля 2023 года российский футболист находится в первой команде сине-бело-голубых. В нынешнем сезоне Васильев принял участие в девяти матчах во всех официальных турнирах. Он не сумел отметиться результативными действиями.

Источник: Sport24

Зенит Васильев
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