Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
18:00
КраснодарНе начат
ЦСКА
20:15
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
23:00
ПортуНе начат
Барселона
23:00
НаполиНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
22:30
Боруссия МНе начат

Медведев: сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Больше 15 млн, он нам самим нужен

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, за какую сумму клуб готов отпустить вингера Андрея Мостового.
Фото: Чемпионат.com
"Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!" - цитирует Медведева "СЭ".

Напомним, ранее сообщалось, что крайний нападающий "Зенита" Андрей Мостовой попросил своих представителей ближайшим летом найти вариант с переходом в одну из команд Европы.

Мостовой выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Контракт 26-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне вингер записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас за 831 минуту в 17 матчах за "сине-бело-голубых". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.

Медведев Зенит Мостовой Андрей
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится