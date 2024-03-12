"Сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Я еще не думал над этим. Он нам самим нужен. 15 миллионов будет достаточно? Что вы называете какие-то странные цифры? Больше!" - цитирует Медведева "СЭ".
Напомним, ранее сообщалось, что крайний нападающий "Зенита" Андрей Мостовой попросил своих представителей ближайшим летом найти вариант с переходом в одну из команд Европы.
Мостовой выступает за "Зенит" с лета 2019 года. Контракт 26-летнего футболиста с петербургским клубом истекает в июне 2027 года. В текущем сезоне вингер записал на свой счет 3+1 по системе гол плюс пас за 831 минуту в 17 матчах за "сине-бело-голубых". Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость игрока сборной России в 3,5 миллиона евро.
Медведев: сколько должен заплатить европейский клуб за Мостового? Больше 15 млн, он нам самим нужен
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев рассказал, за какую сумму клуб готов отпустить вингера Андрея Мостового.
Фото: Чемпионат.com