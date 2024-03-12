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Нападающий "Ахмата" Конате может принять участие в выборах президента России

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Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате может проголосовать на выборах президента России.
Фото: ФК "Ахмат"
"Он как гражданин РФ имеет право участвовать в выборах. Я думаю, что он примет активное участие. Это личное дело каждого человека", - приводит слова Айдамирова "СЭ".

Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.

Центральный нападающий Мохамед Конате играет за "Ахмат" с лета 2021 года. Ранее футболист сборной Буркина-Фасо играл в России за "Урал", "Тамбов" и "Химки". В нынешнем сезоне 26-летний форвард записал в свой актив 7 забитых мячей в 24 матчах за грозненский клуб в РПЛ и Кубке России.

Конате Ахмат
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