"Он как гражданин РФ имеет право участвовать в выборах. Я думаю, что он примет активное участие. Это личное дело каждого человека", - приводит слова Айдамирова "СЭ".
Выборы президента РФ пройдут с 15 по 17 марта.
Центральный нападающий Мохамед Конате играет за "Ахмат" с лета 2021 года. Ранее футболист сборной Буркина-Фасо играл в России за "Урал", "Тамбов" и "Химки". В нынешнем сезоне 26-летний форвард записал в свой актив 7 забитых мячей в 24 матчах за грозненский клуб в РПЛ и Кубке России.
Нападающий "Ахмата" Конате может принять участие в выборах президента России
Генеральный директор "Ахмата" Ахмед Айдамиров рассказал, что нападающий сборной Буркина-Фасо Мохамед Конате может проголосовать на выборах президента России.
Фото: ФК "Ахмат"