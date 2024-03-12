- От ЦСКА не знаешь, чего ждать. Команда потеряла слишком много очков, ведя в счёте. "Ростов" же в чемпионате ни за что не борется, от вылета они себя уже застраховали, поэтому команда будет бороться за Кубок России. Посмотрим, что они покажут сегодня, - цитирует Дьякова "Чемпионат".
ЦСКА и "Ростов" 12 марта проведут на московской "ВЭБ Арене" ответный матч 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России. Первая встреча прошла в Ростове-на-Дону в ноябре 2023 года и завершилась вничью 1:1.
"Ростов" в марте 2024 года благодаря двум домашним победам в РПЛ над "Крыльями Советов" (2:0) и "Краснодаром" (2:1) увеличил отрыв от зоны стыковых матчей до 8 очков. ЦСКА дома сыграл вничью с "Оренбургом" (1:1), пропустив ответный гол на последних секундах, и победил на выезде "Крылья Советов" (2:0).
Дьяков: от ЦСКА не знаешь, чего ждать. "Ростов" застраховался от вылета и будет бороться за Кубок России
Экс-защитник "Ростова" Виталий Дьяков поделился ожиданиями от ответного матча 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России против московского ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"