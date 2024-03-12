Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Химки
2 - 0 2 0
Краснодар2 тайм
ЦСКА
20:15
РостовНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Арсенал
23:00
ПортуНе начат
Барселона
23:00
НаполиНе начат

Кубок Германии

Новости
Саарбрюккен
22:30
Боруссия МНе начат

Дьяков: как Умяров мог сказать, что после "Зенита" у них недонастрой? Вы выиграли Лигу чемпионов?

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-игрок "Динамо" Виталий Дьяков высказался о поражении "Спартака" воронежскому "Факелу" (0:2).
Фото: РПЛ
"Как Умяров мог сказать, что после "Зенита" у них недонастрой? Как он может быть? Вы 30 раз выиграли Лигу чемпионов?", - цитирует Дьякова "Чемпионат".

Напомним, что в матче 20-го тура московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. После встречи полузащитник московского клуба Наиль Умяров заявил, что команда не настроилась на игру с командой Сергея Ташуева. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко.

Дьяков Зенит Спартак Факел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится