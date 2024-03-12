"Как Умяров мог сказать, что после "Зенита" у них недонастрой? Как он может быть? Вы 30 раз выиграли Лигу чемпионов?", - цитирует Дьякова "Чемпионат".
Напомним, что в матче 20-го тура московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" со счетом 0:2. После встречи полузащитник московского клуба Наиль Умяров заявил, что команда не настроилась на игру с командой Сергея Ташуева. После 20-ти сыгранных туров "красно-белые" занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко.
Дьяков: как Умяров мог сказать, что после "Зенита" у них недонастрой? Вы выиграли Лигу чемпионов?
Фото: РПЛ