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Ивич - о поражении "Химкам": в первом тайме мы должны были забивать два-три мяча

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Главный тренер "Краснодара" Владимир Ивич высказался о поражении "Химкам" в матче 1/4 финала Кубка России (0:2).
Фото: ФК "Краснодар"
"Результат нехороший. Не могу сказать, что игра плохая. Соперник играл организованно в защите, мы упускали много шансов. В первом тайме должны были забивать два-три мяча", - цитирует Ивича "Чемпионат".

"Краснодар" уступил "Химкам" в матче 1/4 финала Пути регионов Кубка России со счетом 0:2. Команда Владимира Ивича вылетела из турнира, а в прошлом розыгрыше дошла до финала, где уступила московскому ЦСКА. После 20-ти сыгранных туров "быки" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Зенита" на два очка.

Краснодар Химки Ивич Кубок России
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