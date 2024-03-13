– День-два будем наблюдать. Все должно быть хорошо, — цитирует Безуглова “Чемпионат”.
12 марта в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА обыграл “Ростов” со счетом 2:0. В стартовом составе армейцев вышел защитник Игорь Дивеев. На 56-й минуте россиянин почувствовал дискомфорт. Спустя три минуты он был заменен из-за травмы.
Врач ЦСКА – о состоянии Дивеева: все должно быть хорошо
Главный врач ЦСКА Эдуард Безуглов прокомментировал состояние защитника команды Игоря Дивеева после кубкового матча с “Ростовом”.
Фото: "Матч ТВ"