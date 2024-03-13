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Камоцци - об увольнении Ивича: один матч не стирает предыдущие результаты

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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался об отставке Владимира Ивича из "Краснодара".
Фото: ФК "Краснодар"
"Удивлен увольнением Ивича. Он провел хорошую работу в "Краснодаре". Один матч не стирает предыдущие результаты. Это неправильно", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".

Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. Вчера, 12-го марта "быки" уступили "Химкам" в матче Кубка России и вылетели из турнира. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.

Камоцци Спартак Ивич Краснодар
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