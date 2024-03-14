"Федотов объяснил, почему не выхожу в старте? Нет. Это может быть связано с участием в Кубке Азии? Не знаю. Вопрос к тренеру. Чувствую ли, что физически готов играть? Да", - цитирует Файзуллаева Sport24.
Напомним, атакующий полузащитник ЦСКА Аббосбек Файзуллаев в 20-м туре РПЛ против "Крыльев Советов" (2:0) вышел на замену и провел на поле 13 минут. В ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России с "Ростовом" (2:0) хавбек также появился на поле лишь со скамейки запасных, на 87-й минуте игры. В этом сезоне Файзуллаев провел за "армейцев" 21 матч, в которых забил 2 мяча и сделал 9 голевых передач.
Файзуллаев: почему не выхожу в старте ЦСКА? Вопрос к Федотову
Хавбек ЦСКА Аббосбек Файзуллаев рассказал, что не знает, почему перестал выходить в стартовом составе команды.
Фото: ПФК ЦСКА