- К сожалению, мы сегодня не смогли пройти в следующий этап Кубка России. Проиграли эту игру. На мой взгляд, старались играть достойно. Были недалеки от того, чтобы сравнять счет. Но, увы, тяжело каждый раз выигрывать в Санкт-Петербурге у "Зенита". В этот раз не получилось.
Сегодня, 13 марта, московское "Динамо" уступило в гостях "Зениту" со счетом 0:2 в матче четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Напомним, первая игра завершилась минимальной победой "бело-голубых" (1:0). Таким образом команда Сергея Семака по сумме двух встреч вышла в полуфинал турнира. "Динамо" продолжит выступление в Кубке России веткой ниже - в Пути регионов.
Источник: "СЭ"
Гафин: тяжело каждый раз выигрывать у "Зенита" в Санкт-Петербурге
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отреагировал на поражение от "Зенита" в ответной игре 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (0:2).
Фото: ФК "Динамо"