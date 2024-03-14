Бывший футболист «Зенита» Константин Лепехин высказался о ситуации с чемпионской гонкой в нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги. По словам Лепехина, на данный момент несколько команд ведут борьбу за чемпионские медали, и никто из них не потерял реальные шансы на трофей. При этом Лепехин отметил, что для него «Зенит» остается фаворитом в нынешнем розыгрыше РПЛ.
«Что касается Ивича, то такое решение руководства клуба, что тут поделать. Сложно сказать, что сейчас нужно сделать Мусаеву, чтобы не растерять позиции в турнирной таблице. В любом случае, команда рано или поздно начала бы терять очки. У них нет такого задела мощности, какой есть у «Зенита», - передает слова Лепехина «РБ Спорт».
Экс-игрок "Зенита" Лепехин: "Краснодар" рано или поздно начал бы терять очки
Экс-игрок «Зенита» Константин Лепехин поделился мыслями о нынешней гонке за чемпионские медали в РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"