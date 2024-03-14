Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
СКА-Хабаровск
1 - 1 (П 4 - 2) 1 142
СочиЗавершен
Спартак
1 - 1 1 1
ОренбургПерерыв
Локомотив
1 - 0 1 0
Балтика1 тайм

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Славия
20:45
МиланНе начат
Вильярреал
20:45
МарсельНе начат
Рейнджерс
20:45
БенфикаНе начат
Вест Хэм
20:45
ФрайбургНе начат
Аталанта
23:00
СпортингНе начат
Байер
23:00
КарабахНе начат
Ливерпуль
23:00
СпартаНе начат
Брайтон
23:00
РомаНе начат

Лига конференций УЕФА

Фиорентина
20:45
Маккаби ХайфаНе начат
ПАОК
20:45
Динамо ЗагребНе начат
Фенербахче
20:45
ЮнионНе начат
Виктория П
20:45
СерветтНе начат
Маккаби
23:00
ОлимпиакосНе начат
Брюгге
23:00
МольдеНе начат
Астон Вилла
23:00
АяксНе начат
Лилль
23:00
ШтурмНе начат

Камоцци: Абаскаль заслужил увольнение, а Ивич – нет

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о тренерах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался относительно главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля и уволенного из «Краснодара» Владимира Ивича. Напомним, что после 20-ти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера в лице «Зенита» на девять очков. В свою очередь «Краснодар» занимает вторую позицию и от первого места его отделяет всего одно очко.

«Если сравнивать, то нет сомнений, что тренер, который должен был быть уволен — это Абаскаль, а не Ивич. Абаскаль заслужил увольнение, а Ивич — нет. Но это футбол, бывает и такое», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».

Камоцци Абаскаль Владимир Ивич Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится