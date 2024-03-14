Экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался относительно главного тренера «красно-белых» Гильермо Абаскаля и уволенного из «Краснодара» Владимира Ивича. Напомним, что после 20-ти туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице, отставая от лидера в лице «Зенита» на девять очков. В свою очередь «Краснодар» занимает вторую позицию и от первого места его отделяет всего одно очко.
«Если сравнивать, то нет сомнений, что тренер, который должен был быть уволен — это Абаскаль, а не Ивич. Абаскаль заслужил увольнение, а Ивич — нет. Но это футбол, бывает и такое», - передает слова Камоцци «РБ Спорт».
Камоцци: Абаскаль заслужил увольнение, а Ивич – нет
Бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци поделился мнением о тренерах РПЛ.
Фото: "Чемпионат"