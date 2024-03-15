"Происходящее в "Спартаке" — настоящий хаос, у них всегда почему-то так. Постоянно какие-то скандалы, уже ничего не удивляет. То поле сожгут, то тренера меняют, ситуации с Промесом и Джикией: ну, так нельзя. Сейчас "Спартак" ближе к Медиалиге, чем к РПЛ. Они приучили уже, что там не всё спокойно", - цитирует Сафонова "РБ Спорт".
После поражения от воронежского "Факела" в 20-м туре РПЛ в СМИ появилась информация о том, что в скором времени главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть уволен. Ранее Квинси Промес не смог вернуться с командой после зимних сборов из-за побега с места ДТП в ОАЭ, суд Амстердама приговорил нападающего к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе Срджану Бабичу и пока что не продлил с московский клубом контракт, который истекает по окончании текущего сезона. После 20-ти сыгранных туров московский клуб занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на девять очков. "Спартак" прошел в полуфинал Кубка России, обыграв в 1/4 финала "Оренбург".
Агент Сафонов: происходящее в "Спартаке" - настоящий хаос, cейчас клуб ближе к Медиалиге, чем к РПЛ
Футбольый агент Алексей Сафонов высказался о скандалах вокруг московского "Спартака".
Фото: ФК "Спартак"