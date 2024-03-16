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Президент "Сочи" Ротенберг: чем "Зенит" может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?

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Президент "Сочи" Борис Ротенберг высказался о взаимоотношениях южан с "Зенитом".
Фото: ФК "Сочи"
"А что значит "дружба с "Зенитом"? Мы начинали в Санкт-Петербурге. Но дружим мы со всеми командами. Здесь нет какого-то предпочтения. Каким образом они нам помогают? Мы выходим играть против "Зенита", как и против всех остальных. Чем "Зенит" может нам помочь? Обыграть нас с минимальным счетом?", - цитирует Ротенберга "СЭ".

В зимнее трансферное окно "Сочи" арендовал у петербургского "Зенита" полузащитника Алексея Сутормина и центрального защитника Дмитрия Чистякова. Оба игрока являются футболистами национальной сборной России. После 20-ти сыгранных туров команда Роберто Морено занимает последнее место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 13 очков. Подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу и опережают "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от лидера в два очка.

Сочи Борис Ротенберг Зенит
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