- Были слухи, что вы могли перейти в "Спартак". Это так?
- Вы сказали ключевое слово, что это слухи. А если я скажу, что вы киллер? Будут такие же слухи. Вы же не киллер?
Бальбуэна перешел в московское "Динамо" из лондонского "Вест Хэма" летом 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 21-м матче и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего парагвайца в три миллиона евро. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.
Бальбуэна: я мог перейти в "Спартак"? А если я скажу, что вы киллер? Будут такие же слухи
Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна прокомментировал информацию о том, что он мог перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"