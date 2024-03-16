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Бальбуэна: я мог перейти в "Спартак"? А если я скажу, что вы киллер? Будут такие же слухи

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Защитник "Динамо" Фабиан Бальбуэна прокомментировал информацию о том, что он мог перейти в московский "Спартак".
Фото: ФК "Динамо"
- Были слухи, что вы могли перейти в "Спартак". Это так?

- Вы сказали ключевое слово, что это слухи. А если я скажу, что вы киллер? Будут такие же слухи. Вы же не киллер?

Бальбуэна перешел в московское "Динамо" из лондонского "Вест Хэма" летом 2021 года в качестве свободного агента. В текущем сезоне центральный защитник принял участие в 21-м матче и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 32-летнего парагвайца в три миллиона евро. После 20-ти сыгранных туров команда Марцела Лички занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Зенита" на два очка.

Динамо Фабиан Бальбуэна Спартак
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