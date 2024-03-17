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Шалимов: Мусаев – фартовый тренер. Не удивлюсь, если “Краснодар” выиграет чемпионат

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Известный российский специалист Игорь Шалимов прокомментировал назначение Мурада Мусаева на пост наставника “Краснодара”.
Фото: ФК "Краснодар"
– Мусаев – фартовый тренер, и я бы не исключал “Краснодар” из чемпионской гонки. Не удивлюсь, если “быки” выиграют чемпионат.

На этой неделе Владимир Ивич покинул должность главного тренера “Краснодара”. Южане приняли решение разорвать контракт со специалистом из Сербии. До конца текущего сезона команды будет возглавлять Мурад Мусаев, который с 2018 по 2021 год уже работал в стане “быков”.

Напомним, после 20 туров РПЛ краснодарцы с 39 очками идут вторыми в таблице.

Источник: “РБ Спорт”

Мурад Мусаев Игорь Шалимов Краснодар
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