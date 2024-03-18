- Конечно, будет интересно посмотреть на сборную России в матче с Сербией. У сборной России по-любому должен быть боевой состав - должны играть основные футболисты, которые себя ярко проявляют, - передаёт слова Быстрова "Чемпионат".
21 марта сборная России проведёт на московском стадионе "ВТБ Арена" домашний товарищеский матч со сборной Сербии. Эта игра станет первой встречей сборной России с европейской командой с момента отстранения от соревнований в феврале 2022 года руководством УЕФА и ФИФА по политическим причинам.
Быстров: у сборной России против Сербии должен быть боевой состав
Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал о своих ожиданиях от товарищеского матча нашей национальной команды со сборной Сербии.
Фото: ФК "Зенит"