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Агент Калисту: интерес со стороны ЦСКА к Огундане действительно есть, но предложения не поступало

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Футбольный агент Тиагу Калисту, представляющий интересы нападающего "Ремо Старс" Олувашолы Огунданы, подтвердил интерес к своему клиенту со стороны ЦСКА.
Фото: ПФК ЦСКА
"Интерес со стороны ЦСКА к Огундане действительно есть. Но никакого предложения от них в размере 700 тысяч долларов не поступало — это неправда", - цитирует Калисту "Матч ТВ".

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что московский ЦСКА заинтересован в приобретении вингера "Фламенго" Огунданы. Игрок является обладателем Кубка Либертадорес в составе "Фламенго" до 20-ти лет. После 20-ти сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 32 очка. Московский клуб сыграет с калининградской "Балтикой" в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

ЦСКА Фламенго Российские трансферы
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