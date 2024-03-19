"Номер один в сборной — Сафонов. Может, Кафанов просто хочет кого-то посмотреть. Неизвестно, кто в каком состоянии. Матвей должен сыграть с Сербией, а дальше уже тренер принимает решение. Сейчас нет определенной задачи. На данный момент идет проверка всех вратарей", - цитирует Чанова "РБ Спорт".
В сборную России на мартовские сборы было вызвано четыре голкипера: Матвей Сафонов ("Краснодар"), Александр Максименко ("Спартак"), Юрий Лодыгин ("Панатинаикос") и Андрей Лунев ("Карабах"). В этом месяце национальная команда России проведет две товарищеские встречи: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. Оба матча пройдут на стадионе московского "Динамо". В июне сборная России сыграет со сборной Белоруссии в Минске.
Чанов: номер один в сборной - Сафонов, но Кафанов проверяет и остальных вратарей
Бывший тренер вратарей московского ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал выбор голкиперов в сборную России.
Фото: ФК "Краснодар"