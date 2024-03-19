Нобель Арустамян - о смерти Василия Уткина: у меня нет слов, что-то разбилось внутри

Журналист Нобель Арустамян выразил соболезнования в связи со смертью Василия Уткина.

Фото: "РИА Новости"

"Не могу поверить. У меня нет слов, что-то разбилось внутри. Осталась пустота. Вася навсегда лучший", - написал Нобель в своем телеграм-канале.



Сегодня, 19-го марта стало известно о смерти журналиста Василия Уткина. По предварительным данным, Уткин скончался от тромбоэмболии лёгочной артерии, сегодня он был экстренно госпитализирован, но спасти его жизнь не удалось. Василий Вячеславович начал журналистскую карьеру в 1992 году, был лауреатом телевизионной премии ТЭФИ (2004, 2005) в номинации "Лучший спортивный комментатор".