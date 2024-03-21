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Арсен Адамов: хочется в Европу. Любому футболисту хочется поиграть в сильных чемпионатах

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Защитник "Зенита" Арсен Адамов, играющий за "Оренбург" на правах аренды, рассказал, что им интересовался "Марсель".
Фото: Global Look Press
"Конечно, хочется в Европу. Любому футболисту хочется поиграть в сильных чемпионатах. Насчет предложений — не было, но был интерес. Посмотрим, что будет. Дай бог поиграть в Европе. От кого был интерес? Когда я еще играл в "Урале", был интерес от "Марселя", - рассказал Адамов в интервью "СБГ Истории".

Арсен Адамов, играющий на позиции правого защитника, играет за "Оренбург" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 24-летнего российского футболиста принадлежат петербургскому "Зениту". Адамов провел за оренбургскую команду 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. За "сине-бело-голубых" на счету игрока также 2 ассиста в 21 игре. Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 1,5 миллиона евро.

Арсен Адамов Оренбург Зенит Марсель
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