"Конечно, хочется в Европу. Любому футболисту хочется поиграть в сильных чемпионатах. Насчет предложений — не было, но был интерес. Посмотрим, что будет. Дай бог поиграть в Европе. От кого был интерес? Когда я еще играл в "Урале", был интерес от "Марселя", - рассказал Адамов в интервью "СБГ Истории".
Арсен Адамов, играющий на позиции правого защитника, играет за "Оренбург" на правах аренды до конца текущего сезона. Права на 24-летнего российского футболиста принадлежат петербургскому "Зениту". Адамов провел за оренбургскую команду 19 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами. За "сине-бело-голубых" на счету игрока также 2 ассиста в 21 игре. Transfermarkt оценивает футболиста сборной России в 1,5 миллиона евро.
Арсен Адамов: хочется в Европу. Любому футболисту хочется поиграть в сильных чемпионатах
Защитник "Зенита" Арсен Адамов, играющий за "Оренбург" на правах аренды, рассказал, что им интересовался "Марсель".
Фото: Global Look Press