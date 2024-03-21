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Зиньковский: сборная Сербии сильнее, чем все предыдущие команды

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Хавбек сборной России Антон Зиньковский поделился мнением о национальной команде Сербии.
Фото: Чемпионат.com
"Отличный состав, сильная сборная. Думаю, нас ждет отличный матч. Сербия сильнее, чем все предыдущие команды", - приводит слова Зиньковского "СЭ".

Сегодня, 21 марта, сборная России примет на своем поле Сербию. Товарищеская игра пройдет в Москве на арене "Динамо" им. Льва Яшина и начнется в 20:00 по столичному времени.

Напомним, в 2023 году российская национальная команда провела 7 контрольных матчей - с Ираном (1:1), Ираком (2:0), Египтом (1:1, 1:2), Катаром (1:1), Камеруном (1:0) и сборной Кубы (8:0).

Антон Зиньковский Сборная России Сборная Сербии Товарищеские матчи
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