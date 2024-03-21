Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что национальная команда России сыграет со сборной Белоруссии 8-го июня, встреча пройдет в Минске на стадионе "Динамо".
Сегодня, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией на стадионе "Динамо" в 20:00 по московскому времени. 25-го числа национальная команда России проведет товарищескую встречу с Парагваем на этом же стадионе. В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей, в трех из которых одержала победу и четыре раза сыграла вничью.
Источник: "РИА Новости"
Сборная России сыграет против команды Белоруссии 8-го июня в Минске
Стала известная дата проведения товарищеского матча сборной Росси и сборной Белоруссии.
Фото: РФС