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Сборная России сыграет против команды Белоруссии 8-го июня в Минске

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Стала известная дата проведения товарищеского матча сборной Росси и сборной Белоруссии.
Фото: РФС
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов сообщил, что национальная команда России сыграет со сборной Белоруссии 8-го июня, встреча пройдет в Минске на стадионе "Динамо".

Сегодня, 21-го марта сборная России сыграет с Сербией на стадионе "Динамо" в 20:00 по московскому времени. 25-го числа национальная команда России проведет товарищескую встречу с Парагваем на этом же стадионе. В 2023 году сборная России провела восемь товарищеских матчей, в трех из которых одержала победу и четыре раза сыграла вничью.

Источник: "РИА Новости"

Сборная России Максим Митрофанов Сборная Беларуси
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