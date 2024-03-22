"Было видно, что сербы немного отдали инициативу на выезде. Сильно не бежали вперёд, не летели. Мы больше играли от себя. Была установка не бояться играть от себя. Нужно поделить игру до удаления и после. До удаления - это одно, а играть 70 минут вдесятером - это совсем другое", - сказал Зиньковский.
21-го марта в Москве в товарищеском матче встречались сборные России и Сербии. Игра завершилась разгромной победой хозяев поля (4:0). По голу на свой счет записали братья Антон и Алексей Миранчуки, еще два гола были забиты защитником Максимом Осипенко и форвардом Иваном Сергеевым.
Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты встречи. В середине первого тайма прямую красную карточку получил защитник сборной Сербии и московского ЦСКА Милан Гайич. Напомним, игра с Сербией стала первой для сборной России в 2024-м году. Второй матч также пройдет в Москве. В гости к россиянам приедет сборная Парагвая.
Источник: "Чемпионат"
Зиньковский: было видно, что сербы отдали инициативу, мы играли от себя
Вингер "Спартака" и сборной России Антон Зиньковский поделился впечатлениями от победы национальной команды над сборной Сербии.
Фото: "Чемпионат"