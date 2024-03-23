- Это пенальти, формулировка одна - игрок сербов в штрафной не хотел сыграть в мяч, потому и был удалён. Если бы Гайич катился и сбил бы Хлусевича, это была бы жёлтая. Понятно, что все хотели сыграть в полных составах, но у судьи не было другого выбора, это правила игры и дух игры совершенно ни при чём. Сделал бы Гайич два шага еще и срубил бы в подкате, остался бы на поле, - цитирует Шалимова "РБ Спорт".
На 20-й минуте товарищеского матча между сборными России и Сербии при счёте 0:0 защитник нашей национальной команды и "Спартака" Даниил Хлусевич вышел один на один с вратарём и был задержан с применением рук защитником сборной Сербии и ЦСКА Миланом Гайичем. Турецкий рефери зафиксировал нарушение правил, назначил 11-метровый удар и предъявил Гайичу прямую красную карточку, поскольку при лишении явной возможности забить гол он не пытался сыграть в мяч.
Игра завершилась крупной победой сборной России со счётом 4:0.
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Шалимов: если бы Гайич катился и сбил Хлусевича, была бы жёлтая. У судьи матча Россия - Сербия не было выбора
Экс-полузащитник сборной России Игорь Шалимов прокомментировал момент с пенальти и удалением в составе сборной Сербии на 20-й минуте товарищеского матча в Москве.
Фото: РФС