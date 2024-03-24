"Сегодня футболистам "Зенита" и "Црвены Звезды", конечно, было непросто. Если говорить непосредственно по игре, она была равная. Закономерным итогом была бы ничья. "Зенит" должен был повести в счете после удара Ерохина. Ничья была бы закономерным результатом, но повезло больше хозяевам", - заявил Мор.
Санкт-петербургский "Зенит" уступил сербской "Црвене Звезде" в товарищеском матче во время перерыва в чемпионате России на матчи национальных сборных. Игра проходила в Белграде, а единственный мяч в поединке на 82-й минуте записал на свой счет полузащитник "Црвены Звезды" Никола Кнежевич.
За 10 туров до финиша РПЛ "Зенит" занимает 1-ю строчку в таблице с 40 очками в 20-ти матчах. Отрыв от "Краснодара" составляет 1 очко. На 2 очка от "сине-бело-голубых" отстает московское "Динамо".
Источник: "Матч ТВ"
Мор: "Зенит" должен был повести в счете после удара Ерохина. Ничья была бы закономерным результатом
Экс-футболист "Спартака" Эдуард Мор прокомментировал итог товарищеского матча между "Црвеной Звездой" и "Зенитом".
Фото: официальный сайт "Зенита"