"Всю ночь не смог заснуть. Постоянно листал новостную ленту. Полное опустошение после вчерашнего страшного теракта. Обсуждали ли в команде, стоит ли играть на следующий день после такого? Нет, такого разговора не было. Но лично я считаю, что играть было надо, несмотря ни на что. Хотя бы для того, чтобы люди могли прийти сегодня на стадион и выразить таким образом своё отношение и поддержку", - цитирует Кержакова "КП Спорт".
Вечером 22-го марта несколько вооруженных человек открыли огонь по посетителям в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". В здании начался пожар, сообщается о десятках погибших и пострадавших - информация продолжает обновляться. Петербургский "Зенит" уступил сербской "Црвене Звезде" в гостевом товарищеском матче со счетом 0:1, единственным забитым мячом отметился Никола Кнежевич. Перед матчем на стадионе почтили память жертвам теракта в "Крокус Сити Холл". После 20-ти сыгранных туров команда Сергея Семака лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает "Краснодар" на одно очко, московское "Динамо" замыкает тройку лидеров с отставанием от "Зенита" в два очка.
Кержаков: всю ночь не смог заснуть. Постоянно листал новостную ленту, но играть было надо, несмотря ни на что
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков после товарищеского матча с "Црвеной Звездой" (0:1) рассказал о своих эмоциях по поводу трагических событий в подмосковном "Крокус Сити Холле".
Фото: ФК "Зенит"