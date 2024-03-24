Форвард "Спартака" Манфред Угальде помог сборной Коста-Рики одержать победу над сборной Гондураса (3:1) и квалифицироваться на Кубок Америки, который пройдет летом 2024-го года. Как сообщает источник, футболист вернется в расположение своего клуба 28-го марта. За день до этого В 5:50 по московскому времени сборная Коста-Рики сыграет со сборной Аргентины в товарищеском матче. Сразу после этого Угальде полетит в Москву.
Манфред Угальде присоединился к "красно-белым" в зимнее трансферное окно. Московский "Спартак" заплатил нидерландскому "Твенте" 13 миллионов за переход молодого нападающего. Сообщается, что сумма трансфера может вырасти до 15 миллионов в случае достижения определенных бонусов.
Угальде был признан лучшим игроком матча в своей дебютной официальной игре за "Спартак" - в 19-м туре против "Зенита".
Источник: "СЭ"
"СЭ": Угальде вернется в "Спартак" 28 марта. Ранее он помог Коста-Рике выйти на Кубок Америки-2024
Стало известно, когда форвард сборной Коста-Рики Манфред Угальде вернется в состав "Спартака".
Фото: "СЭ"