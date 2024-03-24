"Надо узнать мнение Карпина. На два фронта работать сложно – это износ. Если у него есть силы и он готов, то надо перезаключать (контракт). У него все получается. Но ему надо помогать всеми силами. В том числе это должны делать и клубы, которые могут готовить игроков для сборной. Это важно, чтобы была конкуренция", - заявил Масалитин.
Валерий Карпин возглавлял "Ростов" с декабря 2017-го по август 2021-го года. 4-го августа 2021-го года Карпин покинул пост главного тренера "Ростова", чтобы сосредоточиться на работе во главе национальной сборной. Однако, в марте 2022-го специалист вновь вернулся в клуб и продолжил совмещать две должности.
В текущем сезоне "Ростов" под руководством Валерия Карпина занимает 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. После 20-ти туров в активе "южан" 27 очков. Сборная России в своем последнем матче одержала разгромную победу над сборной Сербии (4:0) в Москве.
Источник: "Евро-футбол"
Масалитин - о совмещении Карпина в "Ростове" и сборной: на два фронта работать сложно – это износ
Экс-футболист Валерий Масалитин оценил работу тренера Валерия Карпина на посту национальной сборной России.
Фото: официальный сайт РФС