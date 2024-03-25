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Корнеев: где Митай и где "Ювентус"? Пожалуйста, не смешите!

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Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал информацию об интересе "Ювентуса" к защитнику московского "Локомотива" Марио Митаю.
Фото: ФК "Локомотив"
"Где Митай и где "Ювентус"? Пожалуйста, не смешите! Они не живут на одной планете!" - цитирует Корнеева "Чемпионат".

Напомним, ранее сообщалось о том, что скауты туринского "Ювентуса" просматривают игру левого защитника московского "Локомотива" Марио Митая, выступающего за национальную сборную Албании.

В этом сезоне Митай провел за "железнодорожников" 19 матчей и не отличился голевыми действиями. Контракт 20-летнего албанца со столичным клубом истекает 30 июня 2027 года.

Игорь Корнеев Митай Локомотив Ювентус Российские трансферы
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