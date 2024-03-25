"Где Митай и где "Ювентус"? Пожалуйста, не смешите! Они не живут на одной планете!" - цитирует Корнеева "Чемпионат".
Напомним, ранее сообщалось о том, что скауты туринского "Ювентуса" просматривают игру левого защитника московского "Локомотива" Марио Митая, выступающего за национальную сборную Албании.
В этом сезоне Митай провел за "железнодорожников" 19 матчей и не отличился голевыми действиями. Контракт 20-летнего албанца со столичным клубом истекает 30 июня 2027 года.
Корнеев: где Митай и где "Ювентус"? Пожалуйста, не смешите!
Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев прокомментировал информацию об интересе "Ювентуса" к защитнику московского "Локомотива" Марио Митаю.
Фото: ФК "Локомотив"